தேசிய கல்விக்கொள்கை நீட் ரத்து கோரி ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:06 AM
ஈரோடு:இந்திய
பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு சார்பில், ஈரோடு மாவட்ட தலைவர் விக்டர்
செல்வகுமார் தலைமையில், ஈரோடு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலகம் முன்,
ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலர்
விஜயமனோகரன் பேசினார்.
கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின் பிரிவு: 23
(2) ல் திருத்தம் செய்ய வேண்டும். சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான
தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை குறைக்க வேண்டும். ஆசிரியர்களின்
பணிக்காலத்துக்கு ஏற்ப, கூடுதல் மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும். தேசிய
கல்வி கொள்கை மற்றும் 'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். 'நீட்' தேர்வு
வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று, மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர்
தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும். பார்லிமென்ட் நோக்கி
பேரணியாக சென்ற மாணவர்கள் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.