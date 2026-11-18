UPDATED : நவ 18, 2026 09:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:10 PM
ஈரோடு: எஸ்.ஐ., தரக்குறைவாக, ஒருமையில் பேசியதாக கூறி, இறந்தவரின் உடலை சாலையின் நடுவே வைத்து, சிவகிரி அரசு மருத்துவமனை முன், உறவினர்கள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், சிவகிரி அரிஜன காலனி சின்னியம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் கோவிந்தசாமி, 47, கூலி தொழிலாளி. கடந்த, 14ம் தேதி காலை வழக்கம் போல், சின்னியம்பாளையத்தில் உள்ள பொது கழிப்பறைக்கு சென்றார். அப்போது வழுக்கி கீழே விழுந்தார். இதில், பின் தலையில் அடிபட்டு படுகாயம் அடைந்தார். அவரை மீட்டு, ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். பின்னர், 14ல், சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். அங்கு 17ம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
நேற்று மதியம் கோவிந்தசாமியின் உடல், பிரேத பரிசோதனைக்கு பின் அடக்கம் செய்வதற்காக சிவகிரிக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது அவரது உறவினர்கள், சிவகிரி அரசு மருத்துவமனை சந்திப்பு பகுதியில், சாலையின் நடுவே இறந்தவர் உடலை வைத்து மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்த சிவகிரி இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணகுமார், மலையம்பாளையம் இன்ஸ்பெக்டர் வினோதினி ஆகியோர், மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சு நடத்தினர்.
இறந்தவர் உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்வதற்காக, கடிதம் வாங்க சிவகிரி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்ற போது, அங்கிருந்த எஸ்.ஐ., முருகேஷ் எங்களை தரக்குறைவாக, மரியாதையின்றி ஒருமையில் பேசினார். அவர் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்போது தான் உடலை அங்கிருந்து எடுத்து செல்வோம் என, தெரிவித்தனர்.
தரக்குறைவாக பேசிய எஸ்.ஐ., மீது, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, இன்ஸ்பெக்டர்கள் உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து, 20 நிமிடங்களுக்கு பிறகு, கோவிந்தசாமியின் உறவினர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.