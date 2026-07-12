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மக்கள் குறைதீர் முகாம்; 2 அமைச்சர் மனுக்களை பெற்றனர்

மக்கள் குறைதீர் முகாம்; 2 அமைச்சர் மனுக்களை பெற்றனர்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:52 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:52 AM

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பெருந்துறை:பெருந்துறை தொகுதி மக்களுக்கான மக்கள் குறைதீர் முகாம், பெருந்துறையில் நடந்தது.

கலெக்டர் கந்தசாமி தலைமை வகித்தார். வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், கைத்தறி, துணிநுால் மற்றும் காதிதத்துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி ஆகியோர், மக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனு பெற்றனர்.விஜய்பாலாஜி பேசுகையில், ''த.வெ.க., அரசு மக்கள் குறை தீர்க்கும் அரசாக உள்ளது. சிப்காட் பிரச்னையில் மக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் கட்டமைப்பை மாற்றி, வாழ்வாதாரத்துக்கு உரிய பகுதியாக மாற்றுவோம். பெருந்துறை குடிநீர் பிரச்னையை தீர்க்க, கொடிவேரி தண்ணீர் கொண்டு வரும் திட்டம் விரிவுப்படுத்தி தீர்வு காணப்படும்,'' என்றார். வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசியதாவது: பெருந்துறை சிப்காட் சாய ஆலை கழிவு நீரை சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்பது இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. சாய ஆலை கழிவுநீர், மக்களை பாதிக்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சிப்காட் பகுதி கிராமங்களை தொழிற்சாலை மூலம் தத்தெடுத்து சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இங்கு கொடுக்கப்படும் மனுக்களுக்கு தீர்வு ஏற்படுத்தப்படும். இல்லையெனில் அதற்கான காரணங்களை, 15 நாட்களுக்குள் தெரிவிக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார். தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் மக்களிடம் கோரிக்கை மனு பெற்றனர். முகாமில் ஈரோடு மேற்கு எம்.எல்.ஏ., ஆனந்த் மோகன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ஜெயகுமார் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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