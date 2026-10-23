விருப்ப பணியிட மாறுதல் வழங்க கோரி பொது பணித்துறையினர் ஆர்ப்பாட்டம்
விருப்ப பணியிட மாறுதல் வழங்க கோரி பொது பணித்துறையினர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 22, 2026 06:59 AM
ரோடு:ஈரோடு
கோணவாய்க்கால் அருகே, பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நீர் வளத்துறை
செயற்பொறியாளர் அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணித்துறை
கணக்கு மற்றும் ஆட்சி பணியாளர்கள் சங் கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
நடந்தது.
துணைத் தலைவர் சுசிலா தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலர் யுவராஜ்
கோரிக்கை குறித்து பேசினார். விருப்ப பணியிட மாறுதல்களை உடன் வழங்க
வேண்டும். பொதுப்பணித்துறை, நீர் வளத்துறையில், 5 மாதங்
களுக்கு
மேலாக காலி பணியிடங்கள் இருந்தும் இளநிலை உதவியாளர் உட்பட பல்வேறு
நிலைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் மாறுதல் கோரிக்கை
நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது. மருத்துவ காரணம், வயது முதிர்வு, குடும்ப
சூழல், குழந்தைகளை பராமரிக்கும் பெண் ஊழியர்களின் நியாயமான
தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, நிலுவையில் உள்ள விருப்ப பணியிட
மாறுதல்களை உடன் வழங்க வேண்டும் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை
வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.