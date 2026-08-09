/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கலெக்டர் எழுதிய 3 நுால்கள் வெளியீடு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:09 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
புத்தகத்திருவிழாவில், புத்தக வெளியீட்டு அரங்கில், ஈரோடு
கலெக்டர் கந்தசாமி எழுதிய, 'ஒன்று, குருவடி! திருவடி', மீராவின்
காதல்' என்ற மூன்று கவிதை நுால் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
தமிழ் வளர்ச்சி துணை இயக்குனர் ஜோதி நுால்களை வெளியிட, வேளாளர் மகளிர்
கல்லுாரி தமிழ் துறை தலைவர் சுமதி பெற்று கொண்டார்.
ஏற்புரையில்
கலெக்டர் கந்தசாமி பேசியதாவது: நிர்வாக துறை அழுத்தங்களில் இருந்து
ஆறுதல் படுத்திக் கொள்ள இலக்கியங்களை பயன்படுத்தி கொள்கிறேன்.
ஈரோடு வந்த பின் சென்னிமலை வெண்பாமாலை, பண்ணாரி நாயகி ஆகிய கவிதை
நுால்களை வடித்தேன்.
தற்போது வெளியிட்ட நுாலுடன், 8 நுால்களை
இதுவரை வெளியிட்டுள்ளேன். தொடர்ந்து எழுதவும், வெண்பா வடிவில் கவிதை
நுால் எழுதவும் முயற்சி செய்து வருகிறேன். இவ்வாறு பேசினார்.