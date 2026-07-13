ஆர்.டி., காலேஜ் ஆப் காமர்ஸ் புரொபஷனல் கல்லுாரி திறப்பு
ஆர்.டி., காலேஜ் ஆப் காமர்ஸ் புரொபஷனல் கல்லுாரி திறப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:16 AM
பெருந்துறை:பெருந்துறை,
விஜயமங்கலம், புலவர்பாளையத்தில் ஆர்.டி. காலேஜ் ஆப் காமர்ஸ் அண்ட்
புரொபஷனல் ஸ்டடீஸ் கல்லூரி திறப்பு விழா, நடந்தது.
கல்லுாரி
தாளாளர் விஜயகுமார் தலைமை வகித்தார். கல்லுாரி முதல்வர்
செந்தில்குமார் வரவேற்றார். கல்லுாரி கட்டட வளாகம், அறைகளை, வருவாய்
துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் திறந்து வைத்தார். பாரதியார் பல்கலை
பதிவாளர் ராஜவேல், ஐ.சி.எம்.ஏ.ஐ., கோவை பிரிவு தலைவர் மகேஸ்வரன் சிறப்பு
விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் அமைச்சர்
செங்கோட்டையன் பேசியதாவது: சி.ஏ., படிப்புகளுக்கான தேவை,
இன்றைய சூழலில் மத்திய அரசின் ஜி.எஸ்.டி., கொள்கைப்படி அனைவரும்
கணக்கு காட்ட வேண்டியது கட்டாயமாகியுள்ளது. இந்திய அளவில்
சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் படிப்பை முடித்தவர்களுக்கான தேவை மிக
அதிகமாக உள்ளது. இந்தியாவில் தற்போது சி.ஏ., முடித்த, 10 லட்சம்
வல்லுநர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். ஆனால், 2.85 லட்சம் பேர் மட்டுமே
சி.ஏ., முடித்து பணியில் உள்ளனர். மாணவர்கள் படித்து முடித்து விட்டு,
வேலை தேடாமல், வாருங்கள் இங்கே வேலை இருக்கிறது என்று வரவேற்கும் நிலையை
இக்கல்லுாரி உருவாக்கியுள்ளது. இவ்வாறு பேசினார்.
விழாவில்
ஈரோடு மேற்கு எம்.எல்.ஏ. ஆனந்த்மோகன், பெருந்துறை முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,
ஜெயகுமார், சார்டர்ட் அக்கவுண்டண்ட் ரவிக்குமார், சக்தி
இன்பிராடெக்ஸ் துணைத் தலைவர் சரவணன், கம்பன் கல்லுாரி செயலாளர்
சரவணகுமார், ஐ.ஓ.பி. முதன்மை மண்டல மேலாளர் திருமுருகன், ஜெனிசிஸ்
நிறுவனர் சதீஷ் டேவிட் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.