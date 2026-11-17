/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/மழையால் நிரம்பிய குளத்தால் மகிழ்ச்சி
ADDED : நவ 16, 2026 06:39 AM
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ஈரோடு:நசியனுாரில்
இருந்து மேட்டுக்கடை செல்லும் சாலையில், சிந்தன்குட்டை என்ற இடத்தில்
குளம் உள்ளது. கீழ்பவானி வாய்க்கால் கசிவு நீர், மழை நீரே குளத்துக்கு
பிரதானம். சமீபத்தில் பெய்த தொடர் மழையால் குளம் தற்போது
நிரம்பியுள்ளது. உபரி நீர் பெரும்பள்ளம் ஓடைக்கு குறைந்த அளவில்
வழிந்தோடுகிறது. இதனால் நசியனுார் மற்றும் சுற்றுப்பகுதி மக்கள்
மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
பொதுமக்கள் கூறியதாவது: வழக்கமாக மழை
காலத்தில் இக்குளத்தில் நீர் நிரம்பி உபரி நீர் செல்லும். ஆனால்
இந்தாண்டு போதிய மழை இல்லை. கீழ்
பவானி வாய்க்காலிலும் தண்ணீர்
திறக்கப்படவில்லை. எனினும் சமீபத்திய மழையால் குளம்
நிரம்பியுள்ளது. இதனால் இப்பகுதி நிலத்தடி நீர் வெகுவாக உயரும்.
இவ்வாறு கூறினர்.