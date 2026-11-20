மாநகராட்சிக்கு ரூ.1.07 கோடி வாடகை பாக்கி: 36 கடைகளுக்கு ‘சீல்’
மாநகராட்சிக்கு ரூ.1.07 கோடி வாடகை பாக்கி: 36 கடைகளுக்கு ‘சீல்’
ADDED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ஈரோடு: ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு வாடகை பாக்கி செலுத்தாத, 36 கடைகளுக்கு இன்று (நவ.,20) ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது.
ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கனி மார்க்கெட் வணிக வளாகத்தில், 280 கடைகள் உள்ளன. இதில், பெரும்பாலான கடைகளை ஏலம் எடுத்த ஜவுளி சார்ந்த நிறுவனங்கள், அதனை சார்ந்த கிடங்குகளை வைத்து விற்பனை செய்து வருகின்றன. இதில், 28 கடைக்காரர்கள், பல மாதங்களாக வாடகை முறையாக செலுத்தாமல், 68 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 537 ரூபாய் பாக்கி நிலுவை உள்ளது.
அதேபோல, ஈரோடு மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் மாநகராட்சி வணிக வளாகத்தில் வாடகை செலுத்தாமல், 8 கடைகள், 38 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 326 ரூபாய் பாக்கி வைத்துள்ளன. இக்கடைகளுக்கு, மாநகராட்சி சார்பில் முறையாக ‘நோட்டீஸ்’ மற்றும் அவகாசம் வழங்கப்பட்டும் வாடகை செலுத்தப்படவில்லை.
இதனால், இரு இடங்களிலும், ஒரு கோடியே, 6 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 863 ரூபாய் வாடகை பாக்கி வைத்துள்ள, 36 கடைகளையும் பூட்டி, ‘சீல்’ வைக்க மாநகராட்சி ஆணையாளர் அர்பித் ஜெயின் உத்தரவிட்டார். அதன்படி மாநகராட்சி அதிகாரிகள், 36 கடைகளையும் இன்று பூட்டி ‘சீல்’ வைத்தனர்.