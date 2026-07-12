/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/வீடு புகுந்து திருடிய ஆசாமிக்கு காப்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:47 AM
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சென்னிமலை:சென்னிமலை ஓட்டப்பாறை ஊராட்சி காளிகோப்டெக்ஸ் நெசவாளர் கூட்டுறவு சொசைட்டி காலனியில் வசிப்பவர் கருணாகரன், 66;. இவரது மனைவி ராணி.
இவர்களின் மகன்கள் கார்த்தி மற்றும் கோபிநாத். கருணாகரன் நேற்று மதியம் வீட்டை பூட்டி சாவியை ஜன்னல் அருகில் வைத்து விட்டு வீட்டுக்கு பின்புறத்தில் உள்ள தோட்டத்திற்கு சென்றுவிட்டார்.
திரும்பி வந்தபோது வீட்டுக்குள் இருந்த பீரோவை திறந்து ஒருவர், திருட முயற்சி செய்து கொண்டிருந்ததை பார்த்தார். அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் ஆசாமியை பிடித்து, சென்னிமலை போலீசில் ஒப்படைத்தார். விசாரணையில் திருப்பூர் டவுன் நொய்யல் வீதியை சேர்ந்த முகமது இஸ்மாயில், 33, என்பது தெரிந்தது. போலீசார் கைது செய்து, கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனர்.