மழைநீருடன் புகுந்த கழிவுநீர்-பாம்புகள் படையெடுப்பு கட்டபொம்மன் வீதி குடியிருப்புவாசிகள் தவிப்பு
மழைநீருடன் புகுந்த கழிவுநீர்-பாம்புகள் படையெடுப்பு கட்டபொம்மன் வீதி குடியிருப்புவாசிகள் தவிப்பு
ADDED : அக் 17, 2026 07:03 AM
ஈரோடு,:ஈரோடு
மாநகராட்சி, 59வது வார்டுக்கு உட்பட்ட கொல்லம்பாளையம்,
கட்டபொம்மன் வீதியில் ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளன.
நேற்று
முன்தினம் நள்ளிரவு பெய்த கனமழையால், இப்பகுதியை ஒட்டி செல்லும்
கழிவுநீர் ஓடை நிரம்பி, மழைநீருடன் வீடுகளுக்குள் கழிவுநீர் புகுந்தது. இதனால் குடியிருப்புவாசிகள் விடிய விடிய தண்ணீரை வாரியிறைத்து சிரமத்துக்கு ஆளாகினர். இதுகுறித்து மக்கள் கூறியதவது: இப்பகுதியில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்பு
கள்
உள்ளன. இதனருகில் செல்லும் கொல்லம்பாளையம் ஓடையில் அடைப்பு
ஏற்பட்டு மழைக்காலத்தில் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுவது
வாடிக்கையாக உள்ளது.
நடப்பாண்டில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை
எடுக்க கோரிக்கை விடுத்ததால், கடந்த மாதம் மாநகராட்சி சார்பில் ஓடை
துார்வாரும் பணி நடந்தது. ஆனால் கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை
எடுக்கவில்லை.
இதனால் நள்ளிரவில் மீண்டும் கொட்டிய கனமழை
யால், வீடுகளுக்குள் கழிவுநீர் புகுந்து விட்டது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விடிய விடிய துாங்காமல் தவித்தோம்.
சில
வீடுகளில் அதிகளவு தண்ணீர் புகுந்ததால் தீயணைப்பு வீரர்கள் வந்து
மீட்டனர். ஓடையில் பதுங்கியிருந்த பாம்புகள் வீடுகளில்
புகுந்ததால், பலர் மாடிக்கு சென்று தஞ்சமடைந்தனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும்
அக்டோபர் மாதம் துவங்கினாலே நாங்கள் பயத்துடனே வாழ்ந்து வருறோம்.
இதற்கு தீர்வாக ரயில்வே பாலத்துக்கு அடியில் உள்ள ஓடை பகுதியை
அகலப்படுத்த வேண்டும். அல்லது குப்பை கழிவை தடுக்க மாற்று வழி
கண்டறிய வேண்டும்.
இதை செய்யாமல் எங்களை இப்பகுதியை விட்டு காலி
செய்ய சொல்வது நியாயமில்லை. இதுவரை இருந்த ஆட்சியாளர்கள் எதுவும்
செய்யாத நிலையில், புதிய அரசாவது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.