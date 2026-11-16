உதவியாளர் பணியை பதவி உயர்வில் நிரப்ப சமூக நலத்துறையில் தீர்மானம்
உதவியாளர் பணியை பதவி உயர்வில் நிரப்ப சமூக நலத்துறையில் தீர்மானம்
ADDED : நவ 15, 2026 06:13 AM
ஈரோடு:தமிழ்நாடு
சமூக நலத்துறை பணியாளர் சங்க மாநில செயற்குழு கூட்டம் ஈரோட்டில்
நடந்தது. மாநில தலைவர் ரவி தலைமை வகித்தார்.
மாநில செயலர் கோமதி, அரசு
ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலர் விஜயமனோகரன், சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட செயலர்
சுப்பிரமணியம் பேசினர். மாவட்ட செயலர் ஷாநவாஸ் வரவேற்றார்.
நேரடி
உதவியாளர் பணி நியமனத்தை கைவிட்டு, காலி உதவியாளர் பணியிடங்களை
பதவி உயர்வு மூலம் நிரப்ப வேண்டும். கடந்த, 2003 ஏப்., 1 க்கு பின்
களப்பணியாளர்களாக பணி நியமனம் செய்யப்பட்டு பணி செய்து ஓய்வு
பெற்றவர்களுக்கு, 50 சதவீத பணிக்காலத்தை ஓய்வூதிய கணக்கீட்டில்
எடுத்துக்கொண்டு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். பாலின பாகுபாடின்றி
குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும்.
பதவி
உயர்வு, பணியிட மாறுதலில் பொது கலந்தாய்வு முறையை நடைமுறைப்படுத்த
வேண்டும். காலியாக உள்ள குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் பணியிடங்களை
நிரப்ப வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி
தீர்மானம் நிறைவேற்றினர். பொதுச் செயலர் வெற்றி வேல், மாநில
பொருளாளர் முருகானந்தம், மாநில அமைப்பு செயலர் சக்திவினோத்குமார்
உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.