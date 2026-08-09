'திருவள்ளுவர் காலத்திலேயே சமத்துவமின்மை' புத்தக திருவிழாவில் ஓய்வு ஐ.ஏ.எஸ்., பேச்சு
'திருவள்ளுவர் காலத்திலேயே சமத்துவமின்மை' புத்தக திருவிழாவில் ஓய்வு ஐ.ஏ.எஸ்., பேச்சு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:13 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
புத்தகத்திருவிழாவின் நேற்றைய மாலை நேர அரங்குக்கு, ஈரோடு இந்து
கல்வி நிலைய குழும தலைவர் பாலுசாமி தலைமை வகித்தார்.
மக்கள் சிந்தனை
பேரவை தலைவர் ஸ்டாலின் குணசேகரன் வரவேற்றார். எழுத்தாளர்கள் கோவை
வேணுகோபால், தஞ்சாவூர் சி.எம்.முத்து ஆகியோர் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' என்ற தலைப்பில் ஓய்வு பெற்ற
ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி வெ.திருப்புகழ் பேசியதாவது:வள்ளுவர் உட்பட பலரும் 'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' என்பதை வேறு, வேறு வடிவில் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
உலக
பணக்காரர்களின் நிலையை பார்க்கும்போது உலகில் சமத்துவமின்மையை
காண முடிகிறது. 2026ல் உலகில், 10 சதவீத பணக்காரர்களிடம், 74 சதவீத
செல்வம் குவிந்துள்ளதாம். கடைசி, 50 சதவீதம் பேரிடம், 3 சதவீதம்
செல்வம் மட்டுமே உள்ளது. முதலாவதாக உள்ள, 1 சதவீத
பணக்காரர்களிடம் மட்டுமே, 40 சதவீத செல்வம் முடங்கி உள்ளதாம்.
முறைசார்
சமத்துவம், உண்மையான உள்ளார்ந்த சமத்துவம், வாய்ப்பு சமத்துவம்,
முடிவு சமத்துவம் என நான்காக சமத்துவத்தை கூறுகின்றனர்.
இவற்றை
அறிந்த அம்பேத்கர், பல நுாற்றாண்டாக உள்ள ஏற்ற தாழ்வை சரி செய்யும்
பொறுப்பு, அரசியலைப்புக்கு உள்ளதை அறிந்தார். அதனால்தான்
சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம்; தீண்டாமைக்கான தடை, சம வாய்ப்பை
உருவாக்குவதற்கான சிறப்பு வழிவகைக்கு வழி செய்து வடிவமைத்தார்.
ஆனாலும் சமத்துவத்தை கொண்டு வருவது சிரமம் என்பதையும் உணர்ந்தார்.
பொருளாதார, சமூக சமத்துவம் என்பது வேறுவேறு என்பதையும்
அறிந்திருந்தார். அரசியல், சமூக, பொருளாதார சமத்துவம் கிடைப்பதே
முழுமையான சமத்துவம் என்றார். திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலத்தில்
அதுபோன்ற சமத்துவம் இருந்ததா என தெரியவில்லை. அவரது பாடலிலேயே
சமத்துவம் இன்மையை உணர முடிகிறது. இருந்தும் 'பிறப்பொக்கும்' என்ற
கருத்தை அவர் ஒரு சமுதாயம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என
குறிப்பிட்டதாகவும் எடுக்கலாம்.
இவ்வாறு பேசினார்.
இன்றைய
மாலை நேர அமர்வில், 'சிங்கப்பூர் சிறப்பு நாள்' என்ற பொருளில், 'கடுகு
சிறுத்தாலும்' என்ற தலைப்பில் சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தாளர் கழக
முன்னாள் தலைவர் நா.ஆண்டியப்பனும், 'சிங்கப்பூர் ஓர் அதிசயம்' என்ற
தலைப்பில், சிங்கப்பூர் கவிமாலை நிறுவனர் பிச்சினிக்காடு
இளங்கோவும், 'அரியணையில் தமிழ்' என்ற தலைப்பில் சிங்கப்பூர் தமிழ்
இலக்கியகளம் தலைவர் ரத்தின வேங்கடேசனும் பேசுகின்றனர்.