போலீஸ் 'சேசிங்கில்' தப்பிய திருட்டு கும்பல் சிக்கிய காரை கொண்டு தீவிர விசாரணை
போலீஸ் 'சேசிங்கில்' தப்பிய திருட்டு கும்பல் சிக்கிய காரை கொண்டு தீவிர விசாரணை
ADDED : அக் 23, 2026 06:34 AM
ஈரோடு:காரை
வீடு போல் பயன்படுத்தி, திருட்டில் ஈடுபட்ட வந்த கும்பல்,
போலீசாரிடம் இருந்து தப்பிய நிலையில், காரை பறிமுதல் செய்து, தாலுகா
போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சிவகிரி விளக்கேத்தி விஜய நகரத்தை
சேர்ந்தவர் பெரியசாமி. இவர் மனைவி சம்பூர்ணம், 63; கடந்த, 18ல்
இவரது வீடு பகலில் பூட்டியிருந்தது. மர்ம நபர்கள் வீட்டில் திருட
முயற்சித்தனர். பிறர் நடமாட்டத்தால் ஓட்டம் பிடித்தனர். வீட்டருகே
இருந்தவர்கள் கூறிய அடையாளம், கேமரா காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு
போலீசார் தேடி வந்தனர். இதில் ஆசாமிகள் காரில் வந்து திருட்டில்
ஈடுபடுவதை போலீசார் உறுதி செய்தனர்.
கார், மர்ம கும்பல் நடமாட்டம்
குறித்து தகவல் கிடைத்ததால், ஈரோடு தாலுகா ரோந்து போலீசார், சோலாரில்
நேற்று முன்தினம் இரவு காத்திருந்தனர். போலீசாரை கண்டதும் காரை
திருப்பிக்கொண்டு சென்றனர். போலீசாரும் விரட்டினர். கொடுமுடி
காரணம்பாளையம் ரயில்வே கேட்டில் கார் மோதி நின்ற நிலையில், அதில்
இருந்தவர்கள் தப்பி சென்றனர். துரத்திய போலீசார் வாகன நெரிசலில்
சிக்கி கொண்டதால், கும்பல் பயணித்த சுசுகி எஸ்.கிராஸ் காரை மட்டுமே
கைப்பற்ற முடிந்தது.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
மர்ம
நபர்கள் வந்த காரில் இருந்தது போலி நெம்பர் பிளேட் ஆகும். இதனால் காரின்
இன்ஜின் எண், சேசிஸ் எண்ணை கொண்டுதான் ஒரிஜினல் நம்பரை கண்டுபிடிக்க
வேண்டும். காரில் ஸ்க்ரூ டிரைவர், உளி, கையுறை உள்ளிட்ட கதவை திறக்க
தேவையான பொருட்கள் இருந்தன. சோப்பு, பல் துலக்கும் பிரஷ், டவல்,
பவுடரும் இருந்ததால், காரையே வீடு போல் பயன்படுத்தி தொடர்
திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளதும் தெரிகிறது.
இவ்வாறு கூறினர்.