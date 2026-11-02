அரசு வேலைக்கு ரூ.1 லட்சம் 'அட்வான்ஸ்' : 2 பேர் மீது வழக்கு
அரசு வேலைக்கு ரூ.1 லட்சம் 'அட்வான்ஸ்' : 2 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 01, 2026 09:32 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:07 PM
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம், அவல்பூந்துறை வடக்கு வீதியை சேர்ந்தவர் கோபிநாத், 48. ரியல் எஸ்டேட் தொழில் ரீதியாக, ஈரோடு வில்லரசம்பட்டி சந்தான கோபாலகிருஷ்ணன், சென்னையை சேர்ந்த ராஜசேகரை, தமிழக தலைமை செயலகத்தில் உயர் பதவியில் இருப்பதாக கூறி அறிமுகம் செய்தார்.
ரியல் எஸ்டேட் தொழிலை விட, அரசு ஒப்பந்த பணிகளை எடுத்தால் அதிக லாபம் எடுக்கலாம். அரசு டெண்டர், அரசு வேலை வாங்கலாம் என, ராஜசேகர் கூறியுள்ளார். இதை நம்பிய கோபிநாத், தன் சித்தப்பா மகனுக்கு அரசு வேலை வாங்கித்தருமாறு கேட்டுள்ளார்.
பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தால் அரசு வேலை கிடைக்கும். ஒரு லட்ச ரூபாய் 'அட்வான்ஸ்' தர வேண்டும் எனக் கேட்கவே, செப்., 22ல் ராஜசேகரிடம் கொடுத்துள்ளார். அதன்பின் கோபிநாத்திடம், இருவரும் பேசவில்லை.
சந்தேகமடைந்து கோபிநாத் விசாரித்தபோது, இருவரும் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவது தெரிந்து, தாலுகா போலீசில் புகாரளித்தார். இதையடுத்து, சந்தான கோபால கிருஷ்ணன், ராஜசேகர் மீது போலீசார் மோசடி வழக்கு பதிவு செய்தனர்.