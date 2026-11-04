அரசு வேலைக்கு ரூ.1 லட்சம் அட்வான்ஸ்; 2 பேர் கைது

UPDATED : நவ 03, 2026 07:15 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:02 AM
ஈரோடு; ஈரோடு மாவட்டம் அவல்பூந்துறை வடக்கு வீதியை சேர்ந்தவர் கோபிநாத், 48; இவருக்கு ரியல் எஸ்டேட் தொழில் ரீதியாக பழக்கமானவர் வில்லரசம்பட்டியை சேர்ந்த சந்தான கோபாலகிருஷ்ணன், 36; இவர் மூலம், ஈரோடு ரங்கம்பாளையம் ஜீவாநகரை சேர்ந்த டெக்ஸ்டைல் தொழில் செய்யும் ராஜசேகர், 46, அறிமுகமானார்.
தனக்கு தெரிந்தவர்கள் மூலம் அரசு டெண்டர், அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக ராஜசேகர் ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார். இதை நம்பிய கோபிநாத், சித்தப்பா மகனுக்கு அரசு வேலை வாங்கித்தருமாறு கேட்க, 10 லட்சம் ரூபாய் கேட்டுள்ளார். அதற்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் அட்வான்ஸாக தருமாறு கூற, அதையும் கொடுத்தார். அதன் பிறகு இருவரும் பேசவில்லை. சந்தேகமடைந்து விசாரித்தபோது, இருவரும் இதுபோன்ற மோசடிகளில் ஈடுபடுவது தெரிந்து, ஈரோடு தாலுகா போலீசில் புகாரளித்தார். மோசடி வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர்.