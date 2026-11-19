ADDED : நவ 18, 2026 06:56 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
கலெக்டராக இருப்பவர் கந்தசாமி. இவரது புகைப்படத்தை போன் மற்றும்
வாட்ஸ் ஆப்பில் 'டி.பி.,யாக' கொண்ட ஒரு எண்ணில் இருந்து, ஈரோடு
மாவட்டத்தில் பலருக்கு குறுஞ்செய்தி சென்றுள்ளது.
அதில், தனக்கு
அவசரமாக பணம் தேவைப்படுவதாகவும், வங்கி கணக்கு எண்ணை குறிப்பிட்டு
அதற்கு அனுப்பி வைக்கும்படியும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதை
உண்மை என நம்பிய சத்தியமங்கலத்தை சேர்ந்த ஒரு தன்னார்வலர்,
குறிப்பிட்ட வங்கி கணக்குக்கு முதலில், 90,000 ரூபாய், பின், 50,000
ரூபாய் அனுப்பியுள்ளார். அதன் பின் அந்த எண்ணை தொடர்பு கொள்ள
முடியவில்லை.
இதுபற்றி அந்நபர் கலெக்டரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
உடனடியாக குறிப்பிட்ட மொபைல்போன் எண், வங்கி கணக்கு ஆகியவற்றை,
ஈரோடு சைபர் கிரைம் போலீசார் முடக்கினர். இது தொடர்பாகவும் விசாரணை
மேற்கொண்டுள்ளனர்.
முன்னதாகவே தனது பெயரில் மோசடியாக பணம்
கேட்கும் தகவலை அறிந்து, அவ்வாறு யாரும் ஏமாற வேண்டாம் என கலெக்டர்
தரப்பில் இருந்து, ஒரு செய்திக்குறிப்பும் நேற்று
வெளியிடப்பட்டிருந்தது.