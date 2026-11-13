/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/கோவில் உண்டியலில் ரூ.14.57 லட்சம்
ADDED : நவ 05, 2026 06:36 AM
அ நிறம் | அளவு
அந்தியூர்:இந்து
சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள, அந்தியூர்
பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில், காணிக்கை எண்ணும் பணி நேற்று நடந்தது.
அதிகாரிகள் முன்னிலையில், கோவில் உண்டியல் திறக்கப்பட்டு,
பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கை எண்ணப்பட்டன.
இதில், 14 லட்சத்து,
57 ஆயிரத்து 394 ரூபாய், 51 கிராம் தங்கம், 165 கிராம் வெள்ளியை
பக்தர்கள் செலுத்தியிருந்தனர். காணிக்கை எண்ணும் பணியில், தனியார்
கல்லுாரியை சேர்ந்த மாணவியர் ஈடுபட்டனர். எழுத்தர் செந்தில் உட்பட
பலர் உடனிருந்தனர்.