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காலை உணவுக்கு பதில் உணவுப்படி தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
காலை உணவுக்கு பதில் உணவுப்படி தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
ADDED : செப் 28, 2026 06:07 AM
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ஈரோடு:தமிழ்நாடு
துாய்மை பணியாளர் சங்க மாநில தலைவர் சண்முகம், ஈரோட்டில் கூறியதாவது:
தி.மு.க., ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட துாய்மை பணியாளர்களுக்கான
காலை உணவு திட்டம், பிற்போக்குத்தனமான திட்டம். பணியாளர்களை
பிச்சைக்காரர்களை போல் கையேந்த வைக்கும் திட்டத்தை கைவிட
வலியுறுத்தினோம். ஆனால் கண்டு கொள்ளவில்லை. ஆனால் சென்னை மாநகர
துாய்மை பணியாளர்களின் நீண்ட போராட்டத்தால், தற்போதைய த.வெ.க., அரசு
காலை உணவு திட்டதை கைவிட்டுள்ளதை வரவேற்கிறேன்.
திட்டத்துக்கு
மாறாக உணவுப்படி, 50 ரூபாய் வழங்குவோம் என அறிவித்துள்ளனர். இதை,
100 ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும். இத்திட்டத்தை, 25 மாநகராட்சிகள், 137
நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகளிலும் கைவிடவேண்டும். இவ்வாறு
கூறினார்.