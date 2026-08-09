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பள்ளி குறுமைய தடகள போட்டி சரளை பாரதி மெட்ரிக் சாம்பியன்

பள்ளி குறுமைய தடகள போட்டி சரளை பாரதி மெட்ரிக் சாம்பியன்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:20 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:20 AM

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பெருந்துறை:ஈரோடு கல்வி மாவட்டம் பெருந்துறை குறுமைய குடியரசு தின தடகளப்போட்டி, விஜயமங்கலத்தை அடுத்த சரளை பாரதி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது.

மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மான்விழி, மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் சாலமோன் துவக்கி வைத்தனர். இதில் பாரதி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவியர், அதிக புள்ளிகளைப் பெற்று, இரு பிரிவுகளிலும் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றனர். மாணவர்கள் பிரிவில் சச்சின், சிரதீப், தர்சன், அஸ்வின், ஆனந்த், பிரணவ்; மாணவிகள் பிரிவில் கனிகா ஆகியோர் தனி நபர் சாம்பியன் பட்டம் பெற்றனர்.

போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள், பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் செல்வகுமார், தட்சிணமூர்த்தி, சத்தியமூர்த்தி, அசோக், சபீக், மோகன், ஆஷா மற்றும் துணை முதல்வர் சந்திரன் ஆகியோரை, பள்ளி தாளாளர் மோகனம்பாள் மற்றும் தலைவர் செந்தில்குமார், பாராட்டி வாழ்த்தினர்.

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