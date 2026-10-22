பட்டியலினத்தவர் காலில் விழுந்த விவகாரம் திங்களூரில் திரண்டவர்களால் பரபரப்பு
பட்டியலினத்தவர் காலில் விழுந்த விவகாரம் திங்களூரில் திரண்டவர்களால் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 19, 2026 07:13 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:47 PM
கோபி: பட்டியலினத்தவர் காலில் விழுந்த விவகாரம் தொடர்பாக, திங்களூரில் திரண்டவர்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை தாலுகா, திங்களூர் அருகே பெரும்பாளி கிராமத்தில், பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த சென்னி, 80; கடந்த, 5ல் இறந்தார். உடலை அடக்கம் செய்ய ஒரு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், பட்டியலினத்தை சேர்ந்த ஒருவர், ரிதுபரண் என்பவரின் காலில் விழுந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. இது தொடர்பாக திங்களூர் போலீசார், ஆறு பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில் இதே பிரச்னையை வலியுறுத்தி, திங்களூரில் நேற்று உண்ணாவிரதம் நடப்பதாக வெளியான தகவலால், போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். திங்களூர் ரவுண்டானா அருகே பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மேற்கு மண்டல மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஈஸ்வரன் தலைமையிலான குழுவினர் வந்தனர்.
இதுகுறித்து அவர்கள் கூறுகையில், 'பட்டியலினத்தவர் உடலை புதைப்பதில் நடந்த வன்கொடுமையை தடுக்க தவறிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி வருகிறோம். இது சம்பந்தமாக ஈரோடு கலெக்டர் மற்றும் எஸ்.பி., நடவடிக்கை எடுக்காததால், முதல்வரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் விதமாக உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு அனுமதி கேட்டோம். போலீசார் அனுமதி மறுத்து விட்டனர். கலெக்டர் மற்றும் எஸ்.பி., ஆகியோர் பெரும்பாளி கிராமத்தில் ஆய்வு செய்து, நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். கடமை தவறிய அதிகாரிகள் மீது, வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டத்தில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்' என்றனர்.