பள்ளி ஆசிரியை தற்கொலை கணவன் கைது கோரி உறவினர்கள் மறியல்
பள்ளி ஆசிரியை தற்கொலை கணவன் கைது கோரி உறவினர்கள் மறியல்
UPDATED : அக் 23, 2026 06:51 AM
ADDED : அக் 23, 2026 06:35 AM
பெருந்துறை:கோபி,
ஏரீஸ் நகரை சேர்ந்தவர் திலீபன். பைனான்ஸ் ஊழியர். இவர் மனைவி அருணா, 31;
கோபி தனியார் பள்ளி ஆசிரியை. திருமணமாகி நான்கு ஆண்டுகளாகிறது.
குழந்தை இல்லை.
குடிக்கு அடிமையான திலீபன் மது போதையில் வந்ததால்,
தம்பதி இடையே தினமும் வாக்குவாதம், தகராறு ஏற்பட்டது. கடந்த, 20ம்
தேதி நள்ளிரவில் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பின்னர்
தீலீபன் வீட்டுக்கு வெளியில் படுத்து துாங்கி விட்டார். அதிகாலை
வீட்டுக்குள் சென்று பார்த்தபோது, அருணா துாக்கில் சடலமாக
தொங்கியுள்ளார். கோபி போலீசார், ஆர்.டி.ஓ., விசாரணை நடக்கிறது.
அருணாவின் உறவினர்கள் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதால் திலீபனை
விசாரிக்க வேண்டும் என்று ஆர்டிஓ.,விடம் மனு அளித்தனர். இதனிடையே
பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் உடற்கூறு
பரிசோதனை நடந்தது. ஆனால் சடலத்தை பெறாமல், திலீபன் மீது நடவடிக்கை
கோரி அவரது உறவினர்கள், மருத்துவ கல்லுாரி அருகில் துடுப்பதி ரோடு
பிரிவில் நேற்று மறியலில் ஈடுபட்டனர். கோபி டி.எஸ்.பி., சீனிவாசன்.
பெருந்துறை டி.எஸ்.பி., சிவகுமார் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
திலீபனிடம் விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறவே, அரை மணி நேரத்தில் மறியல் முடிவுக்கு வந்தது.