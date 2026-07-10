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குப்பை வண்டியாக மாறிய பள்ளி வாகனம் பஞ்., நிர்வாகத்தின் மெத்தனத்தால் அவலம்

குப்பை வண்டியாக மாறிய பள்ளி வாகனம் பஞ்., நிர்வாகத்தின் மெத்தனத்தால் அவலம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:43 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:43 AM

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புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய்புளியம்பட்டியை அடுத்த நல்லுார் அருகே எஸ்.ஆர்.சி., மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்படுகிறது. பள்ளியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். பள்ளியில் தேங்கிய குப்பையை மூட்டை கட்டி, பள்ளிக்கு சொந்தமான ஒரு வாகனத்திலேயே அள்ளிப்போட்டு, நல்லுார் வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தின் பின்புறம் நேற்று முன்தினம் கொட்டியுள்ளனர்.

இதைக்கண்ட மக்கள் பள்ளி வேனை சிறைபிடித்து ஓட்டுனரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். பிறகு டிராக்டரை வரவழைத்து கொட்டிய குப்பையை அதில் அள்ளிப்போட்டு மீண்டும் தனியார் பள்ளிக்கே அனுப்பி வைத்தனர்.

இதுகுறித்து தனியார் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் கூறியதாவது: கடந்த இரண்டு மாதமாக பள்ளியில் தேங்கிய குப்பையை எடுத்துச் செல்ல பஞ்., நிர்வாகத்திடம் பலமுறை கூறியும் வாகனம் அனுப்பவில்லை.

வாடகைக்கு அழைத்தாலும் யாரும் வரவில்லை. இதனால் வாட்டர் சர்வீஸுக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு வேனில், குப்பை மூட்டைகளை ஏற்றி ஒதுக்குப்புறமாக கொட்டி விடலாம் என பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, வேன் டிரைவர் எங்களிடம் கேட்காமல், வாகனத்தை எடுத்து சென்று விட்டார். இது தவறுதான்... இனி இதுபோல் நடக்காதவாறு பார்த்துக் கொள்கிறோம்.

இவ்வாறு கூறினார்.

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