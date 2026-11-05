போக்குவரத்து மாற்றத்தால் பள்ளி மாணவியர் தவிப்பு

ADDED : நவ 04, 2026 07:40 AM
ஈரோடு:தீபாவளி
பண்டிகையால் ஈரோடு மாநகர கடை வீதிகளில் மக்கள் நடமாட்டம்
அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக மாலை வேளைகளில் கூட்டம் குவிகிறது.
கடைவீதி வழியாகவே பஸ் ஸ்டாண்ட், பள்ளிபாளையம், குமாரபாளையம் பகுதிகளுக்கான பஸ்கள் செல்கின்றன.
கடைவீதியில்
கூட்டம் அதிகரிக்கும் நேரங்களில், போக்குவரத்து மற்றும் டவுன்
போலீசார், திடீரென பேரிகார்டுகளை வைத்து, கனரக வாகனங்கள் செல்ல
தடையை ஏற்படுத்தி மாற்று வழியில் திருப்பி விடுகின்றனர். இதனால் மாலை
நேரங்களில் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பும் மாணவ, மாணவியர் இது
தெரியாமல் பல மணி நேரம் பஸ் நிறுத்தங்களில் காத்திருக்கும் நிலை
ஏற்படுகிறது.
போலீசார் நேற்று முன்தினம் மாலை திடீரென
போக்குவரத்தை மாற்றம் செய்ததால், ஈரோடு ப.செ.பார்க் அரசு மகளிர்
மேல்நிலை பள்ளி மாணவிகள், வீடு செல்ல டவுன் பஸ் கிடைக்காமல்
தவிப்புக்கு ஆளாகினர். நீண்ட நேரத்துக்கு பின் வீட்டுக்கு நடந்தும்,
பெற்றோரை வரவழைத்து வாகனங்களில் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது. கூட்டம்
அதிகரிக்கும் நேரங்களில், ஏற்கனவே உள்ள வழித்தடத்தில் கனரக
வாகனங்களை தடை செய்தாலும், பஸ்களை அனுமதித்தால், இதுபோன்ற நிலை
தவிர்க்கப்படும் என்று, பெற்றோர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.