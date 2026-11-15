/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/அரசு செயலர் 2ம் நாளாக ஆய்வு
ADDED : நவ 14, 2026 06:43 AM
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ஈரோடு:டி.என்.பாளையம்,
கோபி பகுதிகளில், வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை நகர்ப்புற நிதி மற்றும்
உள் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு கழக முதன்மை செயலரும், ஈரோடு மாவட்ட
கண்காணிப்பு அலுவலருமான வெங்கடேஷ், இரண்டாவது நாளாக நேற்றும்
ஆய்வு செய்தார்.
முதலில் டி.என்.பாளையம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார
நிலையத்தில் ஆய்வு செய்தார். பிறகு முதல்வரின் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு
திட்டத்தில் கணக்கம்பாளையம் பஞ்.,ல், 94.19 லட்சம் ரூபாயில் வேதபாறை
சாலை முதல் சின்னகாளியூர் பகவதி அம்மன் கோவில் சாலை வரை தார்ச்சாலை
அமைக்கும் பணி, சாலை விரிவாக்கத்தை பார்வையிட்டு விபரம் கேட்டார்.
கோபி பொலவக்காளிபாளையம் பஞ்., கெங்கமுத்து நாற்றுப்பண்ணையில், 7.56 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நாற்றங்கால் பண்ணையை ஆய்வு செய்தார்.