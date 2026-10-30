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பணம் கேட்டு மிரட்டிய இரு ரவுடிகளுக்கு காப்பு

பணம் கேட்டு மிரட்டிய இரு ரவுடிகளுக்கு காப்பு

ADDED : அக் 29, 2026 01:18 AM

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ADDED : அக் 29, 2026 01:18 AM

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ஈரோடு: ஈரோடு வீரப்பன்சத்திரம் பெரியவலசு சு.சிவா வீதியை சேர்ந்தவர் மனோஜ், 21. தறி பட்டறை தொழிலாளி. கடந்த, 26 இரவு நண்பர் ராஜூவுடன் டீ கடைக்கு செல்ல நின்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அங்கு வந்த இருவர், மது குடிக்க மனோஜிடம் பணம் கேட்டனர். அவர் இல்லை என்று கூறியதால், ஆத்திரமடைந்த இருவரும் கைகளால் அடித்து கீழே தள்ளி காலால் மிதித்தனர். பின்னர் கத்தியால் தலையில் அடித்தனர். பின்னர் இருவரும் தப்பினர்.வீரப்பன்சத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, பெரிய சேமூர் எஸ்.ஜி., வலசு துரைசாமி மகன் அரவிந்த், 22, அசோகபுரம் நேரு வீதியை சேர்ந்த பெரியசாமி மகன் சந்திர பிரகாஷ், 26, ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர். கைதான இருவரும், போலீசாரின் ரவுடி பட்டியலில் 'சி' பிரிவை சேர்ந்தவர்கள். அரவிந்த் மீது 9 வழக்கு, சந்திரபிரகாஷ் மீது 13 வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.

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