/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ சாகர் சர்வதேச பள்ளியில் மூத்த பெற்றோர் தினவிழா
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:33 AM
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பெருந்துறை; பெருந்துறை சாகர் சர்வதேச பள்ளியில், மூத்த பெற்றோர் தின விழா மற்றும் உணவு திருவிழா நடந்தது.
பள்ளி தாளாளர் சவுந்தரராஜன், சாகர் அறக்கட்-டளை தலைவர் ஆறுமுகம், பொருளாளர் பழனி-சாமி, முதல்வர் சீஜா உள்ளிட்டோர், மூத்த பெற்-றோர்களுடன் இணைந்து குத்து விளக்கேற்றி விழாவை தொடங்கி வைத்தனர்.விழாவில் பேசிய தாளாளர் சவுந்தரராஜன், தாத்தா - பாட்டிகளின் தியாகம், அனுபவம், அன்பு மற்றும் குடும்பத்தை வழி நடத்தும் அவர்களின் பங்களிப்பை விளக்கி, அன்பு மற்றும் மரியாதை-யுடனும் அவர்களை போற்றுவது நமது கடமை என வலியுறுத்தினார்.
மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது. பேர குழந்தைகள் தங்களது தாத்தா - பாட்டிகளுக்கு பாதாபிஷேகம் செய்து ஆசீர்வாதம் பெற்றனர். மூத்த பெற்றோர்களுக்கு பல்வேறு போட்டி நடத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து உணவு திருவிழா நடந்தது.