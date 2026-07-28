டூவீலர் மீது கார் மோதி சித்த மருத்துவர் பலி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:35 AM
பவானி; பவானி அருகே கூலிக்காரன்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன், 56; மயிலம்பாடியில் சித்த மருத்துவராக பணிபுரிந்தார். இவரது மனைவி கல்பனா. அந்தியூர் அரசுப்பள்ளி ஆசிரியை. தம்ப-திக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். மேட்டூரில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு சென்று விட்டு, ஹீரோ பேசன் புரோ பைக்கில், பிரபாகரன் நேற்று மதியம், 3:30 மணியளவில் வீடு திரும்பினார்.
பெரிய காட்டூர் டோல்கேட் அருகில், எதிரே பவா-னியில் இருந்து மேட்டூர் நோக்கி வந்த மாருதி சுசுகி கார், பிரபாகரன் பைக், ஸ்கூட்டி மீது அடுத்த-டுத்து மோதிவிட்டு ரோட்டோர தடுப்பு சுவரில் மோதி நின்றது.
பைக்கில் வந்த பிரபாகரன், ஸ்கூட்டியில் வந்த சித்தார் கல்பாவி சங்கர், 31, துாக்கி வீசப்பட்டனர். அப்பகுதி மக்கள் இருவ-ரையும் மீட்டு பவானி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மருத்துவ பரிசோத-னையில் பிரபாகரன், இறந்து விட்டது தெரிய வந்தது. படுகாயமடைந்த சங்கர் கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்-சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். காரை ஓட்டி வந்த கோபி பொலவக்காளிபாளையத்தை சேர்ந்த ஜெயச்சந்திரன் மீது, அம்மாபேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்-ளனர்.