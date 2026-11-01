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அரசு பள்ளிகளில் பிரீ.கே.ஜி., தொடங்க கையெழுத்து இயக்கம்
அரசு பள்ளிகளில் பிரீ.கே.ஜி., தொடங்க கையெழுத்து இயக்கம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:19 AM
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சத்தியமங்கலம்,:அரசுபள்ளிகளை
பாதுகாக்கவும், அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் மழலையர் (ப்ரீ கே.
ஜி.,)வகுப்புகளை தொடங்கவும், தாய்மொழி வழிக் கல்விக்கு புத்துயிர்
அளிக்கவும் வலியுறுத்தி, பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில்
நடைபெறும், மாநிலம் தழுவிய கையெழுத்து இயக்கம் சத்தியமங்கலத்தில் நடந்தது. அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்ற, ஈரோடு
வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் சுரேந்தர் கையெழுத்து இயக்கத்தை துவக்கி
வைத்தார்.
ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் வட்டார செயலாளர் சரத் அருள்மாறன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.