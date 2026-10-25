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2,100 போதை மாத்திரையுடன் பெண் உள்பட ஆறு பேர் கைது

2,100 போதை மாத்திரையுடன் பெண் உள்பட ஆறு பேர் கைது

ADDED : அக் 24, 2026 06:20 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 06:20 AM

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ஈரோடு:ஈரோடு, கருங்கல்பாளையம் பகுதி தாசில்தார் தோட்டம் பகுதியில் போதை மாத்திரை விற்கப்படுவதாக கிடைத்த தகவலின்படி, கருங்கல்பாளையம் போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

கருங்கல்பாளையம் கமலா நகர் கூலி தொழிலாளி தீபக், 25, மற்றும் கட்டட தொழிலாளி ராஜேஸ்வரி, 28; பவானி மெயின் ரோடு, லட்சுமி தியேட்டர் அருகே வசிக்கும் ரத்னவேல், 21; அன்னபூரணி தியேட்டர் பின்புறம் பகுதியை சேர்ந்த கவுஷிக், 22; நாமக்கல் மாவட்டம் சோழசிராமணி கள்ளுக்

கடைமேடு கட்டட தொழிலாளி சுரேஷ்குமார், 34; வீரப்பன்சத்திரம் மிட்டாய்காரர் தெரு கட்டட தொழிலாளி சண்முகம், 23; ஆகிய ஆறு பேரிடம், 'டேபென்டாடோல்-100 எம்.ஜி.,' மாத்திரை, 2,100 எண்ணிக்கையில் பறிமுதல் செய்தனர். இம்மாத்திரையை சில பொருட்கள் சேர்த்து பயன்படுத்தினால் போதை தரும் என்பதை கூறி விற்பனைக்காக வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. ஆறு பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.

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