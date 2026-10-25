2,100 போதை மாத்திரையுடன் பெண் உள்பட ஆறு பேர் கைது

ADDED : அக் 24, 2026 06:20 AM
ஈரோடு:ஈரோடு, கருங்கல்பாளையம்
பகுதி தாசில்தார் தோட்டம் பகுதியில் போதை மாத்திரை
விற்கப்படுவதாக கிடைத்த தகவலின்படி, கருங்கல்பாளையம் போலீசார்
சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
கருங்கல்பாளையம் கமலா நகர் கூலி தொழிலாளி
தீபக், 25, மற்றும் கட்டட தொழிலாளி ராஜேஸ்வரி, 28; பவானி மெயின்
ரோடு, லட்சுமி தியேட்டர் அருகே வசிக்கும் ரத்னவேல், 21; அன்னபூரணி
தியேட்டர் பின்புறம் பகுதியை சேர்ந்த கவுஷிக், 22; நாமக்கல் மாவட்டம்
சோழசிராமணி கள்ளுக்
கடைமேடு கட்டட தொழிலாளி சுரேஷ்குமார்,
34; வீரப்பன்சத்திரம் மிட்டாய்காரர் தெரு கட்டட தொழிலாளி
சண்முகம், 23; ஆகிய ஆறு பேரிடம், 'டேபென்டாடோல்-100 எம்.ஜி.,'
மாத்திரை, 2,100 எண்ணிக்கையில் பறிமுதல் செய்தனர். இம்மாத்திரையை
சில பொருட்கள் சேர்த்து பயன்படுத்தினால் போதை தரும் என்பதை கூறி
விற்பனைக்காக வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. ஆறு பேரையும் போலீசார்
கைது செய்தனர்.