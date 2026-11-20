இதுவரை 34 சதவீத சேலை; 48 சதவீத வேட்டி மட்டுமே உற்பத்தி செப்., இறுதியில் நுால் வழங்கியதால் பொங்கலுக்குள் முடிப்பதில் சிக்கல்
இதுவரை 34 சதவீத சேலை; 48 சதவீத வேட்டி மட்டுமே உற்பத்தி செப்., இறுதியில் நுால் வழங்கியதால் பொங்கலுக்குள் முடிப்பதில் சிக்கல்
ADDED : நவ 20, 2026 03:51 AM
ஈரோடு:விசைத்தறி
மூலம் இதுவரை, 34 சதவீதம் சேலைகள், 48 சதவீத வேட்டியே உற்பத்தி
செய்யப்பட்டுள்ளது. செப்., இறுதியில் நுால் வழங்கியதால்,
பொங்கலுக்குள் உற்பத்தியை முடிப்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
வரும்
பொங்கலின்போது ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு வழங்க, 1.77 கோடி
வேட்டி, 1.77 கோடி சேலைகள் உற்பத்தி செய்ய அரசு அறிவித்தது. இதில்
சேலைகள், கைத்தறியில், 60,950, பெடல் தறியில், 23 லட்சத்து, 90,448,
விசைத்தறியில், 1 கோடியே, 53 லட்சத்து, 12,602ம் என, 1 கோடியே, 77
லட்சத்து, 64,000 உற்பத்தி இலக்கு நிர்ணயித்தனர்.
வேட்டியில்,
கைத்தறியில், 8,125, பெடல் தறியில், 2 லட்சத்து, 79,275,
விசைத்தறியில், 1 கோடியே, 74 லட்சத்து, 34,600 என, 1 கோடியே, 77
லட்சத்து, 22,000 உற்பத்தி இலக்கு நிர்ணயித்தனர். கைத்தறி, பெடல்
தறியில், 10 முதல், 15 சதவீதம் வேட்டி, சேலையும், மீதமுள்ளவை
விசைத்தறியில் உற்பத்தியாகிறது.
விசைத்தறியில் கடந்த, 18ம்
தேதிப்படி, 1.53 கோடி சேலையில், 52 லட்சத்து, 78,490 சேலைகளும் (34
சதவீதம்), வேட்டிகள், 1 கோடியே, 74 லட்சத்து, 34,800ல் 84 லட்சத்து,
32,362 (48 சதவீதம்) மட்டுமே உற்பத்தி செய்துள்ளனர்.
'பொங்கல்
பண்டிகைக்குள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் வகையில் வேட்டி, சேலை
உற்பத்தியை, டிச., 15க்குள் முடித்தாக வேண்டும்' என, கைத்தறித்துறை
அமைச்சர் விஜய்பாலாஜி கூறி வரும் நிலையில், அவ்வாறு முடிக்க இயலாது, என
விசைத்தறியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
செப்., இறுதியில்
இதுபற்றி, தமிழ்நாடுநெசவாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மாநில செயலர் கந்தவேல் கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு
ஆண்டும் ஏப்., - மே மாதம் அறிவித்து, ஜூன் - ஜூலையில் டெண்டர் முடித்து
நுால் வழங்கி, டிச., முதல் வாரம் வேட்டியும், இறுதிக்குள் சேலையும்
உற்பத்தி முடித்து, ஜன., 15க்குள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும்.
இந்தாண்டு தேர்தல், பதவியேற்பால் ஜூன் இறுதியில் அறிவித்து, ஆக.,ல்
டெண்டர் வைத்து, செப்., இறுதியில் நுால் வழங்கினர்.
தவிர, தங்க,
வெள்ளி நிற பார்டர், சலவை செய்யப்பட்ட பார்டருடன் கூடிய வேட்டி என
வேலைப்பளுவை அதிகரித்ததால், 3 வேட்டி நெசவு செய்யும் நேரத்தில்
ஒன்றும், 4 சேலை நெசவு செய்யும் நேரத்தில், 2ம் கூட உற்பத்தி செய்ய
முடியவில்லை. தவிர விரைவாக நுால், பார்டருக்கான ஜரிகை
தரப்படாததால், தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
டிச., 15க்குள் உற்பத்தியை
முடிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் விஜய்பாலாஜி கூறுகிறார். அவ்வாறு
முடிக்க முடியாது; மார்ச் இறுதி வரை கால அவகாசம் வேண்டும் என
நெசவாளர்கள் வலியுறுத்துகிறோம்.
ஆட்டோ லுாமில் உற்பத்தி
எப்படியாவது
முடித்தாக வேண்டும் என்பதற்காக, 'ஆட்டோலுாமில்' இலவச வேட்டி, சேலை
உற்பத்தியை துவக்கி உள்ளனர். இது கண்டிக்கத்தக்கது. அவ்வாறு
வழங்கினால் நெசவாளர்கள் வேலைவாய்ப்பு, கூலி, வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும்.
விசைத்தறிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில் இலவச வேட்டி, சேலை
வழங்குவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். நாங்களும் கண்ணிப்போம்.
'ஆட்டோலுாமில்' இயக்குவதை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும்.இவ்வாறு கூறினார்.
நெசவாளர்களை புறக்கணித்த விஜய்பாலாஜி
தமிழகத்தில்
பொங்கல் பண்டிகைக்கு வழங்க இலவச வேட்டி, சேலை உற்பத்தி நடந்து
வருகிறது. இதற்கான ஆய்வு கூட்டம், ஈரோட்டில் நடந்தது. கைத்தறி, துணி
நுால் மற்றும் கதர் துறை அமைச்சர் விஜய்பாலாஜி தலைமை வகித்தார். அரசு
செயலர் லில்லி, இயக்குனர் உமாமகேஸ்வரி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.மாநில
அளவில், 1.77 கோடி வேட்டி, 1.77 கோடி சேலைகள் உற்பத்தி செய்ய
இந்தாண்டு தாமதமாக நுால், பார்டருக்கான ஜரிகை வழங்கியதால்
பொங்கலின்போது வினியோகிக்க இயலாத நிலை உள்ளது. இதை விரைவுபடுத்த அமைச்சர் மற்றும் செயலர் ஆலோசனை வழங்கினர்.
கூட்டம்
துவங்கியதும் அமைச்சர், செயலரை சந்தித்து முறையிட நெசவாளர்கள்
கூட்டமைப்பை சேர்ந்த, 300க்கும் மேற்பட்டோர் வந்தனர். கூட்டம்
முடிந்ததும் சந்திப்பதாக, அமைச்சர், செயலர் உறுதியளித்தனர்.
அனைவரும் கலெக்டர் அலுவலக முன்வாயிலில் காத்திருந்த நிலையில்,
கூட்டம் முடிந்ததும், பழைய கட்டடத்துக்கு காரை வரவழைத்து, அமைச்சர்
உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், நெசவாளர் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகளை
சந்திக்காமல் சென்றனர். இதனால் நெசவாளர்கள் கடும்
அதிருப்திக்குள்ளாகினர்.
அதிகாரியை எச்சரித்த அமைச்சர்
பொங்கல்
பண்டிகைக்கு, பொதுமக்களுக்கு தமிழக அரசு வழங்குவதற்காக
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையம் அருகேயுள்ள ஆண்டிக்காடு,
வெடியரசம்பாளையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் விசைத்தறி நெசவாளர்
கூட்டுறவு சங்கத்தில், இலவச வேட்டி, சேலை உற்பத்தி பணி நடந்து
வருகிறது. கைத்தறித்துறை அமைச்சர் விஜய்பாலாஜி, ஆண்டிக்காடு
பகுதியில் உள்ள விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு
சென்றார். அப்போது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இருந்த சேலை, வேட்டியின்
அளவு, தரம் குறித்து ஆய்வு செய்தார். அப்போது அளவும், தரமும் குறைவாக
இருந்ததை கண்டுபிடித்த அவர், அங்கிருந்த உற்பத்தியாளர்களிடம்,
'நீங்க பண்ற தப்புக்கு, ஆட்சிக்கு தான் கெட்ட பெயர் ஏற்படும், கூலி
உயர்வு கேட்டீங்க, கொடுத்தாச்சு, 4 செ.மீ., குறையுது, உங்களுக்கு
ஏதாவது அரசு குறை வச்சுள்ளதா, 5 ஆண்டாக வாங்க முடியாத பழைய நிலுவை
தொகையை, ஆறு மாசத்தில் வாங்கி கொடுத்தோம். ஏன், இப்படி பண்றீங்க;
அளவு குறைவு, தரமற்ற சேலை, வேட்டியை அரசு கொள்முதல் செய்யாது. பின்னர்
சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியை அழைத்து, நீங்க இதெல்லாம் பார்க்க
மாட்டீங்களா, என்ன பண்ணீட்டி இருக்கறீங்க; உங்களுக்கு என்ன தான்
வேலை' என, கோபத்துடன் எச்சரித்தார்.
ஆய்வின் போது அமைச்சர் விஜயலட்சுமி உடனிருந்தார்.