/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ மாணவர்களுக்கு நாளை சிறப்பு குறை தீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:52 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்டத்தில் 2025-26 கல்வி ஆண்டில் பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்ற, தேர்ச்சி
பெறாத மற்றும் தேர்வு எழுதாத மாணவர்கள் மற்றும் 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி
பெற்று உயர்கல்வி தொடராத, தேர்ச்சி பெறாத மற்றும் தேர்வு
எழுதாதவர்கள் என அனைத்து மாணவர்களும் 100 சதவீதம் உயர் கல்வியில்
சேர்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் மாணவர்களுக்கான சிறப்பு குறை தீர்
கூட்டம் நாளை காலை, 11:00 மணி முதல் மதியம், 1:00 மணி வரை ஈரோடு கலெக்டர்
அலுவலகத்தில், கலெக்டர் தலைமையில் நடக்கிறது.
மாணவ, மாணவிகள்
பெற்றோர், பாதுகாவலர்களுடன் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு,
உயர்கல்வியில் சேர தேவையான சான்றிதழ், வழிகாட்டுதல்,
பள்ளி-கல்லுாரி சேர்க்கை, விடுதி வசதி, கல்வி கடன் தேவைகள் குறித்து
மனு அளித்து பயன் அடையலாம்.