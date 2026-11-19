கீழ்பவானி வாய்க்காலில் நீர் திறக்க கோரி 19 முதல் காத்திருப்பு போராட்டம் அறிவிப்பு
கீழ்பவானி வாய்க்காலில் நீர் திறக்க கோரி 19 முதல் காத்திருப்பு போராட்டம் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 06:47 AM
ஈரோடு:ஈரோடு,
கோணவாய்க்காலில் உள்ள நீர் வளத்துறை செயற்பொறியாளர்
பாலமுருகனிடம், கீழ்பவானி பாசன விவசாயிகள் நலச்சங்க செயலர்
நல்லசாமி தலைமையில் மனு வழங்கினர்.
இதுகுறித்து அவர்கள்
கூறியதாவது: ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையில் தற்போது, 15
டி.எம்.சி., நீர் உள்ளது. நீலகிரி மேல் மின் அணையில் நீர் உள்ளதால்,
கீழ்பவானி பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும். அதற்கு முன்னதாக
காளிங்கராயன் பாசனத்துக்கு நீர் திறக்க அரசுக்கு பரிந்துரை
செய்திருப்பது வஞ்சிக்கும் செயல். நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மூன்று
பாசன விவசாயிகளிடமும் கருத்து கேட்டுவிட்டு, கீழ்பவானிக்கு
மட்டும் நீர் திறக்காதது வஞ்சகம். வரும், 20ல் காளிங்கராயனில் நீர்
திறக்க அரசாணை வரும் பட்சத்தில், 19ம் தேதி முதல் நீர் வளத்துறை
செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில், கீழ்பவானி விவசாயிகள்
காத்திருப்பு போராட்டத்தை தொடர்வோம். இவ்வாறு கூறினர்.
செயற்பொறியாளர் பாலமுருகன் பேசியதாவது:
காளிங்கராயனில்
தற்போது செல்லும் நீர், கசிவு நீர், கழிவு நீர். அதை காவிரியில்
திறப்பதைவிட காளிங்கராயனில் திறந்தால் விவசாயிகள் பயன்
பெறுவார்கள் என திறக்கிறோம். 20ம் தேதி முதல் காளிங்கராயன்
வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்க பரிந்துரைத்துள்ளோம். டிச.,15ல்
கீழ்பவானியில் பாசன நீர் திறக்க டிச., முதல் வாரம் பரிந்துரைக்கலாம்.
இவ்வாறு கூறினார்.
அதேசமயம் விவசாயிகள் காத்திருப்பு
போராட்டத்தை அறிவித்து, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இதே கோரிக்கை மனுவை
வழங்கினர். பல்வேறு விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.