தனியார் மது பாரில் தகராறு மாணவருக்கு கத்திக்குத்து
தனியார் மது பாரில் தகராறு மாணவருக்கு கத்திக்குத்து
ADDED : அக் 31, 2026 06:54 AM
வெள்ளகோவில்:திருவாரூர்
மாவட்டம் நன்னிலத்தை சேர்ந்தவர் ஜெகதீஷ், 19; வெள்ளகோவிலில் நடேசன்
நகரில் பெற்றேருடன் வசிக்கிறார்.
கரூர் மாவட்டம் தென்னிலையில்
பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் இரண்டாமாண்டு படிக்கிறார். விடுமுறை
நாட்களில் சுமை துாக்கும் கூலி வேலைக்கு செல்கிறார். நேற்று முன்தினம்
இரவு வேலை முடிந்து நண்பர் முத்துக்குமாருடன், வெள்ளகோவிலில்
உப்புபாளையம் ரோட்டில் உள்ள தனியார் மது பாருக்கு சென்றுள்ளார்.
அங்கு
வந்த சிவநாதபுரத்தை சேர்ந்த சிவசெந்தில், 26, இந்த மேஜையில்
அமரக்கூடாது என்றுகூறி ஜெகதீஷிடம் வாய் தகராறு ஈடுபட்டுள்ளார்.
இதில் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் முற்றியது. ஆத்திரமடைந்த சிவசெந்தில்
தான் வைத்திருந்த கத்தியால் ஜெகதீசை குத்தியுள்ளார். மேலும் கோபி,
28, என்பவரும் தாக்கியுள்ளார். படுகாயமடைந்த ஜெகதீஷ் மேல்
சிகிச்சைக்காக திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி
வைக்கப்பட்டார். புகாரின்படி வெள்ளகோவில் போலீசார், சிவசெந்திலை
கைது செய்தனர். காங்கேயம் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி தாராபுரம் கிளை
சிறையில் அடைத்தனர். இதுதொடர்பாக மூன்று பேரை தேடி வருவதாக போலீசார்
தெரிவித்தனர்.