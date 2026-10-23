விபத்து பலி வழக்கில் சுணக்கம்: அந்தியூர் போலீசார் மீது புகார்
விபத்து பலி வழக்கில் சுணக்கம்: அந்தியூர் போலீசார் மீது புகார்
ADDED : அக் 02, 2026 03:00 AM
ஈரோடு: அந்தியூர் பிரம்மதேசம் சக்தி நகர் வழி கள்ளம்பாறையை சேர்ந்த ஆறுமுகம் மகன் சதீஸ்வரன், 37; விவசாயியான இவர் ஈரோடு எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதியிடம் நேற்று அளித்த மனுவில் கூறியிருப்-பதாவது:
என் தந்தை ஆறுமுகம், 75; பிரம்மதேசத்தில் மளிகை கடை வைத்திருந்தார். கடந்த மாதம், 13ம் தேதி மதியம் மொபட்டில் அந்தியூர்-ஆப்பக்கூடல் சாலையில் சென்றார்.
அப்போது மகேந்-திரா எக்ஸ்.யு.வி., கார் மோதியதில் காயமடைந்த தந்தை, கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், 14ல் இறந்து விட்டார். அந்தியூர் போலீசார் விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிந்தனர்.
'சிசிடிவி' கேமரா பதிவுகளை ஆராய்ந்தனர். அதன்பின் விபத்து ஏற்படுத்திய நபர் மீதான சட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்-ளாமல் காலம் தாழ்த்தி வருகின்றனர். விபத்து ஏற்படுத்திய நபரை சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்த வேண்டும். தாமதம் செய்யும் அந்தியூர் போலீசார் மீதும் துறை ரீதியான நடவ-டிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.