/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/சூரசம்ஹார விழா 10ல் துவக்கம்
ADDED : நவ 04, 2026 07:41 AM
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கோபி:கோபி,
பச்சைமலை முருகன் கோவிலில் நடப்பாண்டு கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா
வரும், 10ல் காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்குகிறது. அதுமுதல் தினமும்
சண்முகர் அர்ச்சனை, தங்கமயில், தங்கரதம் புறப்பாடு நடக்கிறது.
நவ.,15ல்
காலை 9:00 மணிக்கு, சக்திவேல் வாங்குதல், மதியம் 12:00 மணிக்கு
சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது. 16ம் தேதி காலை திருக்கல்யாண உற்சவம்
நடக்கிறது. இதேபோல் பவளமலை முத்துக்குமாரசாமி கோவிலில்,
கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார விழா, 10ம் தேதி விநாயகர் பூஜை, காப்பு
கட்டுதலுடன் துவங்குகிறது. 11ல் யாகசாலை பூஜை, 13ல் லட்சார்ச்சனை,
15ல் ஷண்முகர் பச்சைசார்த்தி அலங்காரம், அன்று மாலை, 5:00 மணிக்கு
கிரிவீதியில் சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது. இரவு, 7:00 மணிக்கு,
திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. விழா ஏற்பாடுகளை
அறநிலையத்துறையினர் செய்து வருகின்றனர்.