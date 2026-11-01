சூரம்பட்டி குயவன்திட்டு குடியிருப்பை நவ., 15க்குள் காலி செய்ய உத்தரவு
சூரம்பட்டி குயவன்திட்டு குடியிருப்பை நவ., 15க்குள் காலி செய்ய உத்தரவு
ADDED : அக் 29, 2026 03:18 AM
ஈரோடு: ஈரோடு, சூரம்பட்டி குயவன்திட்டு பகுதியில் சேதமடைந்த, 396 அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளை, நவ., 15க்குள் காலி செய்-வது, அதற்காக ஒப்புதல் பெறுதல் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. ஈரோடு ஆர்.டி.ஓ., முத்துசாமி தலைமை வகித்தார்.
ஈரோடு குயவன்திட்டு பகுதியில், 30 ஆண்டுக்கு முன் தமிழ்-நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் மூலம், 396 அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு கட்டப்பட்டது. தற்போது அவை முற்-றிலும் சேதமடைந்துள்ளது. இதனால், இங்குள்ளவர்கள் வீடு-களை காலி செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த அமைதி பேச்-சுவார்த்தை நடந்தது. அக்குடியிருப்பு பழுதானதால் நவ., 15க்குள் காலி செய்ய வேண்டும். இக்
குடியிருப்பு உள்ள பகுதி நீர் நிலை ஓடை புறம்போக்கு என்-பதால், அதனை பாதுகாக்க நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அவ்விடத்தில் குடியிருப்பு கட்ட வாய்ப்பில்லை.
சித்தோடு பகுதியில் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் மூலம், கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கு மாறி செல்ல விருப்பம் உள்ள பயனாளிகள், 68,000 ரூபாயை அரசுக்கு செலுத்தி, வீடு ஒதுக்கீடு பெறலாம். அங்கு செல்ல விரும்பாதவர்கள் மாற்று ஏற்பாடு செய்யும் வரை, இடைக்கால வாடகையாக, 24,000 ரூபாய் வழங்-குவது அல்லது தற்காலிக மாற்று இடத்தில் தங்க வசதி செய்து தரப்படும்.
லக்காபுரம் உட்பட சில இடங்களில், புதிய அடுக்குமாடி குடியி-ருப்பு கட்டும் பணி நடக்கிறது. அப்பணி முடிய, இரண்டு ஆண்டு-களாகும். அங்கு செல்ல விருப்பம் உள்ளவர்களும் விருப்பத்தை தெரிவிக்க அழைப்பு விடுத்தனர். பின், 'குடியிருப்புவாசிகள் நவ., 15க்குள் குடியிருப்பை காலி செய்வதாக தெரிவித்தனர். இன்று முதல் குடியிருப்புகளில் வசிப்போர் விபரம் சேகரிக்க ஒத்து-ழைப்பு வழங்க கேட்டுள்ளோம். தொடர்ந்து குடியிருப்பில் மின் இணைப்பு துண்டித்தல் போன்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.