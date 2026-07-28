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யான் அறக்கட்டளை சார்பில் கண்காணிப்பு கேமரா திறப்பு
யான் அறக்கட்டளை சார்பில் கண்காணிப்பு கேமரா திறப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:32 AM
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ஈரோடு; யான் அறக்கட்டளை பல்வேறு சமுதாய பணி-களை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகு-தியாக, ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்தலையூர் கிரா-மத்தின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும், பெருந்த-லையூர் பகுதியின் துாய்மையை பராமரிக்கவும், கிராமத்தின் முக்கியமான ஏழு இடங்களில், யான் அறக்கட்டளை சார்பில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டன.
கவுந்தப்பாடி எஸ்.ஐ., சண்முகம், கேமராக்-களை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்வில் யான் அறக்கட்டளை நிர்-வாகிகள், ஊர் மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.