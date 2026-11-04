பெண்ணிடம் நகை பறிக்க முயற்சி 'சஸ்பெண்ட்' கான்ஸ்டபிள் கைது
பெண்ணிடம் நகை பறிக்க முயற்சி 'சஸ்பெண்ட்' கான்ஸ்டபிள் கைது
ADDED : நவ 03, 2026 06:00 AM
காங்கேயம்; திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளகோவிலை சேர்ந்தவர் சூரஜ், 29; இவரின் மனைவி யசோதா பிரியா, 28; தம்பதிக்கு ஒரு ஆண், பெண் குழந்தை உள்ளது. சுராஜ் சொந்த வேலையாக கோவை செல்லவிருந்தார். இதனால் காங்கேயத்தில் ஒரு விடுதியில் மனைவியுடன் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு அறை எடுத்து தங்கியிருந்தார். அப்போது வந்த ஒருவர், தன்னை விபசார தடுப்பு பிரிவு காவலர் எனக்கூறியுள்ளார். விபசார வழக்கில் கைது செய்து விடுவதாக மிரட்டி, யசோதா பிரியாவின் ஏழு பவுன் தாலிக்
கொடியைப் பறித்து தப்ப முயன்றார். இருவரும் சத்தமிடவே அக்கம்பக்கத்தினர் ஆசாமியை பிடித்து, காங்கேயம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில் திருச்சி சேவலுாரை அடுத்த முத்துபுடையாம்பட்டியை சேர்ந்த பாவாசா, 33, என்பதும், சென்னை ஆயுதப்படையில் காவலராக பணியாற்றியதும் தெரிந்தது. வழிப்பறி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், 2024ல் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதும் தெரிந்தது. பாவாசாவை கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.