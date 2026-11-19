டூவீலர் மீது லாரி மோதி ஆசிரியை பலி அதிவேகத்தால் புளியம்பட்டியில் விபத்து
டூவீலர் மீது லாரி மோதி ஆசிரியை பலி அதிவேகத்தால் புளியம்பட்டியில் விபத்து
ADDED : நவ 18, 2026 06:45 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:புளியம்பட்டியில்
அதிவேகத்தில் சென்ற லாரி, டூவீலர் மீது மோதியதில், தனியார் பள்ளி
ஆசிரியை, பலியானார். ஓட்டிச்சென்ற உறவினர் படுகாயம் அடைந்தார்.
கோவை
மாவட்டம் மீனம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ரேவதி, 45; கணவர் இறந்துவிட்ட
நிலையில், கொட்டகாட்டுபாளையத்தில் ஒரு தனியார் பள்ளியில்
ஆசிரியையாக பணிபுரிந்தார். உறவினரான மூர்த்தியுடன், 52,
டூவீலரில் நேற்று காலை, 8:30 மணியளவில் சத்தி-கோவை தேசிய
நெடுஞ்சாலையில், புன்செய் புளியம்பட்டி நகராட்சி பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே
சென்றார். அப்போது அதே திசையில் சத்தி நோக்கி அதிவேகமாக வந்த லாரி,
டூவீலரின் பின்னால் மோதியது. இதில் இருவரும் துாக்கி வீசப்பட்டனர்.
தலையில்
பலத்த காயமடைந்த ரேவதி சம்பவ இடத்தில் பலியானார். மூர்த்தி பலத்த
காயமடைந்தார். விபத்தை ஏற்படுத்தி நிற்காமல் சென்ற லாரியை, பதிவெண்ணை
கொண்டு புளியம்பட்டி போலீசார் விசாரித்தனர். இதன் அடிப்படையில்
லாரி உரிமையாளரான கோவை அன்னூரை சேர்ந்த பத்மராஜ், 55, மீது
வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.