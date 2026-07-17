/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பைக் திருடிய வாலிபருக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:22 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு:ஈரோடு
இடையன்காட்டுவலசை சேர்ந்தவர் ஈஸ்வரலால், 33; வீட்டு முன்
நிறுத்தப்பட்டிருந்த இவரின் பைக் பிப்.,13ல் திருட்டு போனது.
அவர்
புகாரின்படி ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை போலீசார் குற்றவாளியை தேடி
வந்தனர். இந்நிலையில் டூவீலரை திருடிய தர்மபுரி மாவட்டம்
கம்பைநல்லுாரை சேர்ந்த விஜய், 30, என்பவரை கைது செய்தனர். அவர் மீதான
வழக்கு ஈரோடு இரண்டாவது மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டில் நடந்தது.
இதில்
மாஜிஸ்திரேட் ராஜ்குமார் நேற்று தீர்ப்பு கூறினார். பைக்கை திருடிய
குற்றத்துக்காக விஜய்க்கு, 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை, 2,000 ரூபாய் அபராதம்
விதித்து உத்தரவிட்டார்.