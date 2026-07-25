/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/இளம்பெண் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:59 AM
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பவானி:தர்மபுரி
மாவட்டம் தொப்பூரை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் கார்த்திக், 29.; அதே பகுதியை
சேர்ந்தவர் அன்னபூரணி, 19; காதலித்த இவர்கள் ஓராண்டுக்கு முன்
திருமணம் செய்து கொண்டனர். ஒன்பது மாத பெண் குழந்தை உள்ளது.
அம்மாபேட்டை
அருகே சமீபத்தில் ஒரு வீட்டில் வாடகைக்கு வந்தனர். கார்த்திக்கிற்கு
வேறொரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருந்ததால் இங்கு வந்துள்ளனர்.
இரண்டு
நாட்களுக்கு முன் டிரைவர் வேலைக்கு கார்த்திக் சென்ற நிலையில்,
நெரிஞ்சிப்பேட்டையில் உள்ள பெற்றோர் வீட்டுக்கு அன்னபூரணி
சென்றுள்ளார். நேற்று காலை வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து
கொண்டார். அம்மாபேட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.