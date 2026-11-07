டை டூவீலர்களுக்கு கோவிலில் பூஜை ஹிந்து முன்னணி அமைப்பினர் குற்றச்சாட்டு
டை டூவீலர்களுக்கு கோவிலில் பூஜை ஹிந்து முன்னணி அமைப்பினர் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 06, 2026 05:26 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மாநகர் மாவட்ட ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட பொது செயலாளர் கார்த்தி, ஈரோடு
எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதியிடம் நேற்று அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
ஈரோட்டில்
புதியதாக தொடங்கவுள்ள ஒரு பிரியாணி கடையின் வாகனங்களுக்கு,
திண்டல் வேலாயுதசுவாமி கோவில் வளாகத்தில் பூஜை போட்டுள்ளனர்.
நிறுவனத்தின் செயலியை அறிமுகப்படுத்தி, சிக்கன் பிரியாணி டெலிவரி செய்யும் ஊழியர்கள், ஹாட்பாக்சுடன் கோவில் வாசலில் நிறுத்தி வீடியோ எடுத்து விளம்பரம் செய்து வருகின்றனர். இதில் உரிய விதிமுறை பின்பற்றப்பட்டதா என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
கோவில்
வளாகத்தில் பிரியாணி கடைக்கு விளம்பரம் செய்வது, கோவில் புனித தன்மை,
மத மரபு, பக்தர்கள் உணர்வுகளுக்கு எதிரானதாகும். பிரியாணி
நிறுவனம், அவர்களுக்கு துணை போனவர்கள் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து
கேட்டபோது, திண்டல் வேலாயுதசுவாமி கோவில் செயல் அலுவலர்
ஜீவலட்சுமி கூறியதாவது: தனியார் யாருக்கும் எவ்வித நிகழ்ச்சிக்கும்
அனுமதி வழங்குவதில்லை. ஆப் புதிதாக அறிமுகம் செய்வதாக கூறி
வந்தனர். கோவிலில் வழக்கம்போல் சுவாமி கும்பிட்டனர். பின்னர்
வாகனங்களுக்கு வழக்கமாக எல்லோரையும் போல் பூஜை போட்டு சென்று
விட்டனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.