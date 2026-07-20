சுங்கவரி ரத்து செய்த கலெக்டருக்கு நன்றி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:58 AM
அந்தியூர்:அந்தியூர் புதுப்பாளையம் குருநாதசுவாமி கோவில் தேர் திருவிழா அடுத்த மாதம், 12ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
பண்டிகையின் ஒரு பகுதியாக கூடும்கால்நடை சந்தைக்கு, ஆயிரக்கணக்கான கால்நடைகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும்.இந்நிலையில்
விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் கால்நடைகளுக்கு சுங்கவரி
வசூலிக்க கூடாது என்று, அந்தியூர் அ.தி.மு.க., -எம்.எல்.ஏ.,
ஹரிபாஸ்கரிடம் மனு வழங்கினர். இதுகுறித்து கலெக்டர்
கந்தசாமியிடம் எம்.எல்.ஏ., வலியுறுத்தினார்.
இந்நிலையில்
சுங்கவரியை ரத்து செய்வதாக கலெக்டர் தெரிவித்தார். இந்நிலையில்
கோவில் பண்டிகையின் போது கூடும் கால்நடை சந்தை பகுதியை பார்வையிட்ட
எம்.எல்.ஏ., கூறியதாவது: விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகளின்
நன்மைக்காக, கால்நடைகளுக்கு சுங்க வரி வசூலிப்பதை ரத்து செய்த
கலெக்டர் கந்தசாமிக்கு விவசாயிகள் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக்
கொள்கிறேன். இவ்வாறு கூறினார்.