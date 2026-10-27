திருட்டு காரை விலைக்கு வாங்கிய வியாபாரி கைது

ADDED : அக் 05, 2026 04:41 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:மதுரை
உசிலம்பட்டியை சேர்ந்த கார் உரிமையாளர் ஜெயச்சந்திரன், 55;
பவானிசாகர் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் கடந்த மாதம், 23ம் தேதி கொலை
செய்யப்பட்டு கிடந்தார்.
இது தொடர்பாக தனிப்படை போலீசார்,
புன்செய் புளியம்பட்டி அடுத்த வெங்கநாயக்கன்பாளையம் உண்டியல்
திருடன் தன்ராஜ், திருப்பூரை சேர்ந்த ஆனந்தன், பாலமுருகன் என மூவரை கைது
செய்தனர்.
வாடகைக்கு பேசி காரில் வந்த மூவரும், ஜெயச்சந்திரனை
கொலை செய்து வாய்க்காலில் வீசி விட்டு, காரை கடத்தி சென்றனர். கோவை
மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் ஏ.எம்.ஐ., ஆட்டோ பார்ட்ஸில், 90 ஆயிரம்
ரூபாய்க்கு விற்றனர்.
இந்நிலையில் காரை விலைக்கு வாங்கிய
மேட்டுப்பாளையம் சிராஜ் நகரை சேர்ந்த பழைய இரும்பு வியாபாரி முகமது
இக்பால், 34, என்பவரை, கொலை வழக்கில் நான்காவது குற்றவாளியாக
போலீசார் சேர்த்து கைது செய்தனர். சத்தி குற்றவியல் நடுவர்
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சத்தி கிளை சிறையில் அடைத்தனர்.