குழந்தையை கொன்ற பாட்டி பிறந்த ஒரே நாளில் கொடூரம்
குழந்தையை கொன்ற பாட்டி பிறந்த ஒரே நாளில் கொடூரம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:49 AM
பவானி: ஈரோடு மாவட்டம், பவானி தேவாபுரத்தில் உள்ள அசோக் கிருஷ்ணா மருத்துவமனையில், சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி, காட்டுவளவை சேர்ந்த பிரியதர்ஷினி, 25, பிரசவத்திற்காக கடந்த, 17ம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார்.
மறுநாள் அதிகாலை அறுவை சிகிச்சையில் அவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. குழந்தை திடீரென பேச்சு, மூச்சின்றி கிடந்தது. குழந்தை கழுத்தில் ரத்த காயம் இருந்ததால், அருகிலுள்ள குழந்தை நல மருத்துவமனைக்கு, குழந்தையை அனுப்பினர். பரிசோதனையில், குழந்தை இறந்தது தெரிந்தது. பவானி போலீசார் விசாரித்தனர்.
பிரேத பரிசோதனையில், கழுத்தை நெரித்து குழந் தை கொல்லப்பட்டது தெரியவந்தது. குழந்தையின் பாட்டி தங்கமணி, 47, என்பவரிடம் விசாரித்தபோது, பிரியதர்ஷினிக்கு ஏற்கனவே, 4 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளதால், இரண்டாவது பெண் குழந்தையை வளர்ப்பது கஷ்டம் எனக்கருதி, கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார். பவானி போலீசார், தங்கமணியை கைது செய்த னர்.