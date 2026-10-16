'பாண்டியாறு-மோயாறை இணைத்தால் சென்னைக்கும் குடிநீர் தரலாம்'
'பாண்டியாறு-மோயாறை இணைத்தால் சென்னைக்கும் குடிநீர் தரலாம்'
ADDED : அக் 16, 2026 06:56 AM
ஈரோடு:''பாண்டியாறு - மோயாறு இணைப்பு திட்டத்தால், சென்னைக்கு கூட கூடுதல் குடிநீர் வழங்கலாம்,'' என்று தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு செயலர் நல்லசாமி தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து அவர் ஈரோட்டில் மேலும் அவர் கூறியதாவது:
கேரளா மழை மாநிலம். அங்கு ஆண்டு சராசரி மழை பொழிவு, 3,000 மி.மீட்டர். தமிழகம் மழை மறைவு மாநிலம். ஆண்டு சராசரி, 920 மி.மீட்டர். நீர்பிடிப்பு பகுதியான தேவாலா காடுகளில் ஆண்டுக்கு, 6,000 மி.மீ., அளவுக்கு மழை பெய்கிறது.
பாண்டியாறு, புன்னம்புழா, சோழாத்திபுழா ஆறுகள் பன்மாநில நதியான சாலியாறு நதியின் இணை நதிகள். நீலகிரி மாவட்டம் கூடலுார் வட்டம் தேவலா காடுகளில் உற்பத்தியாகும் இந்த ஆறுகள், மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து கேரளம் சாலியாற்றில் கலந்து கள்ளக்கோட்டைக்கு அருகே அரபிக்கடலில் வீணாகிறது.
கடந்த, 1965 ல் இரு மாநில புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தப்படி, தமிழகத்துக்கு கிடைக்கும், 27.6 டி.எம்.சி., நீரில், 14 டி.எம்.சி., நீரை பயன்படுத்தி நீர் மின் திட்டம் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டது. மத்திய திட்டக்குழுமம், 1968 ல் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. நீதிமன்ற வழக்கால் திட்டம் கிடப்பில் போனது. நதிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, 2019 செப்., 25ல் இரு மாநில முதல்வர்கள் பேசினர். பாண்டியாறு - மோயாறு இணைப்பு திட்டம் செயல்படுத்துவது பற்றி, 10 உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு அமைத்து, 3 கட்ட பேச்சு நடத்தி, 2021ல் ஆட்சி மாற்றத்தால் முன்னெடுப்பு இல்லை.
தடுப்பணை கட்டி, கிழக்கு நோக்கி நீரை திருப்பினால் தமிழகத்துக்கு, 14 டி.எம்.சி., நீர் கிடைக்கும். இத்திட்டத்தால், எளிதில் அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்டத்துக்கு உரிமை நீர் கிடைக்கும்.
கோவை, திருப்பூர் குடிநீர் திட்டங்களுக்கு கூடுதல் நீரும், பவானி பாசனத்துக்கும் கூடுதல் நீரும் கிடைக்கும். பாண்டியாறு - புன்னம்புழா நீரை பவானிசாகர் அணையில் இருந்து, 124 மைல் நீளம் கொண்ட கீழ்பவானி பாசன தலைமை கால்வாய் வழியாக, அரவக்குறிச்சி, அத்திப்பாளையம் அணைத்தேக்கத்துக்கு கொண்டு செல்லலாம். இதன் மூலம் காவிரி டெல்டா பாசனங்கள் கூடுதல் வளம் பெறும். வீராணம் எரிக்கு சென்று, சென்னைக்கு குடிநீராகவும் கூடுதலாக பெறலாம். கேரளாவுக்கு மின்சாரம், தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் என்ற அடிப்படையில் மத்திய நிதி மூலம் இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றலாம்.
இவ்வாறு கூறினார்.