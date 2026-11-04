/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/சிறை வளாகத்தில் இருந்து தப்பிய கைதி சிக்கினார்
ADDED : நவ 03, 2026 06:01 AM
அ நிறம் | அளவு
புன்செய்புளியம்பட்டி: பவானிசாகர் இலங்கை தமிழர் முகாமை சேர்ந்தவர் ராகவன் (எ) கோழிக்காரன், 25; ஈரோட்டில் ஒரு திருட்டு வழக்கில் போலீசார், ராகவனை கைது செய்து கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்க, கடந்த, 30ம் தேதி இரவு அழைத்து சென்றனர். நள்ளிரவில் சிறையில் அடைக்க அழைத்து சென்றபோது போலீசாரை தள்ளிவிட்டு சிறை வளாகத்தில் இருந்து தப்பினார். அவரை பிடிக்க ஆறு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் பவானிசாகர் பழைய அகதிகள் முகாம் பகுதியில் பதுங்கியிருந்தவரை, தனிப்படை போலீசார் நேற்றிரவு கைது செய்தனர்.
முன்னதாக ராகவனை கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன், ஒரு திருட்டு வழக்கில் போலீசார் கைது செய்து, கோவை மத்திய சிறையில் அடைப்பதற்காக அழைத்து சென்றபோது, அன்னுார் அருகே சிறுநீர் கழிப்பதாக போலீசாரை தள்ளிவிட்டு தப்பிச்செல்ல முயன்ற சம்பவம் நடந்தது.