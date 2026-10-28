மலை கிராமத்துக்கு சென்று பாடம் நடத்திய ஆசிரியர்கள்
மலை கிராமத்துக்கு சென்று பாடம் நடத்திய ஆசிரியர்கள்
ADDED : அக் 28, 2026 05:20 AM
ஈரோடு: சத்தி தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட விளாங்கோம்பை மலை கிராமத்தில், 20க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கொங்கர்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு தினமும் வந்து செல்கின்றனர். தொடர் மழையால் தோன்றிய திடீர் அருவிகளால், பள்ளிக்கு வந்து செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இதையறிந்த முதன்மை கல்வி அலுவலர் மான்விழி, விளாங்கோம்பை கிராமத்துக்கு, 26ம் தேதி சென்று ஆய்வு செய்தார். இதை தொடர்ந்து மாணவ, மாணவிகளை வேனில் நேற்று பள்ளிக்கு அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதற்காக விளாங்கோம்பை சென்ற வேன் சேற்றில் சிக்கியது. இதனால் வினோபா நகர் அரசு துவக்கபள்ளியில் இருந்து இரு ஆசிரியர், கொங்கர்பாளையம் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் இருந்து இரு பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் வேனில் விளாங்கோம்பை கிராமத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு பாடம் நடத்தப்பட்டது. தண்ணீர் முழுவதுமாக வடியும் வரை இவர்கள் சென்று பாடம் நடத்துவர் என தெரிகிறது. விளாங்கோம்பையில் ஒரு மாணவி மட்டும் பிளஸ் 2 படிக்கிறார். அவரை கொங்கர்பாளையத்தில் உள்ள விடுதியில் தங்கி பள்ளி சென்று வர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக பள்ளி கல்வித்துறையினர் தெரிவித்தனர்.