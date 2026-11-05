மாட்டை வேட்டையாடிய புலி தாளவாடிமலையில் அடுத்த கிலி
மாட்டை வேட்டையாடிய புலி தாளவாடிமலையில் அடுத்த கிலி
ADDED : நவ 04, 2026 07:44 AM
சத்தியமங்கலம்,:சத்தியமங்கலம்
புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் யானை மற்றும் சிறுத்தை நடமாட்டம்
உள்ளது. இதில் சிறுத்தை நடமாட்டம் சமீபமாக தாளவாடி மலையில் அதிகமாக
உள்ளது. இந்நிலையில் சிறுத்தைக்கு போட்டியாக புலியும் வந்துள்ளது,
மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தாளவாடி மலையில் உள்ள
நெய்தாளபுரம் பகுதியில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன் மேய்ந்து
கொண்டிருந்த ஒரு மாட்டை கொன்று, புலி இழுத்து சென்றதை, அவ்வழியே
வாகனத்தில் சென்ற ஒருவர் படம் எடுத்துள்ளார். இது தொடர்பான படம், வீடியோ
பரவி வருகிறது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் தாளவாடி மலையில் புலி
நடமாட்டம் இருந்தது. அதன் பிறகு புலி வெளியில் தென்படவில்லை. தற்போது
மீண்டும் புலி வெளியில் நடமாடியுள்ளது. மாட்டையும் கொன்று இழுத்து
சென்றுள்ளதால், வனப்பகுதியில் கால்நடை மேய்க்கும் மக்கள் அதிர்ச்சி
அடைந்துள்ளனர். அதேசமயம் வனப்பகுதி சாலையில் செல்வோர், கவனமுடன்
செல்லுமாறு வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.