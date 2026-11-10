போலீசாரின் கால் தடம் படாத கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் ஆண்டுதோறும் அரங்கேறும் அப்பட்ட மோசடி
போலீசாரின் கால் தடம் படாத கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் ஆண்டுதோறும் அரங்கேறும் அப்பட்ட மோசடி
ADDED : நவ 09, 2026 05:49 AM
ஈரோடு:தீபாவளி
பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஈரோடு மாநகர கடை வீதிகளில், வாகன
போக்குவரத்து, சமூக விரோதிகள் நடமாட்டத்தை காரணம் காட்டி, போலீஸ்
தரப்பில் ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்ட், காளை மாட்டு சிலை, மேட்டூர் சாலை,
ஆர்.கே.வி. சாலை, வீரப்பன்சத்திரம், காந்திஜி சாலை, காளை மாட்டு சிலை,
மணிக்கூண்டு உள்ளிட்ட இடங்களில், 22 கண்காணிப்பு கோபுரம்
அமைக்கப்பட்டது.
இதை சுற்றிலும் விளம்பர பேனர் அலங்கரித்தது. பிரச்னை ஏற்பட்டு விடக்
கூடாது
என்பதற்காக பேனரில், மாவட்ட காவல் துறை என
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் முழுக்க, முழுக்க
விளம்பரத்துக்காக மட்டுமே இவை அமைக்கப்பட்டது. இந்த கண்காணிப்பு
கோபுரத்தில் போலீசாரின் கால் தடம் கூட படவில்லை என்று வியாபாரிகள்
தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:
போட்டோவுக்கு
போஸ் கொடுப்பதற்காக ஈரோடு மணிகூண்டு கண்காணிப்பு கோபுரத்தில்
மட்டும் போலீசார் ஓரிரு நிமிடங்கள் நின்றனர். அதன் பிறகு கண்காணிப்பு
கோபுரங்கள் பக்கம் போலீசார் எட்டிக்கூட பார்க்கவில்லை. போலீசாரை
காட்டி வர்த்தக நிறுவனங்கள் விளம்பரம் செய்து கொள்வதற்காகவே,
ஆண்டுதோறும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
கண்காணிப்பு
கோபுரத்தை பயன்படுத்தி பிளக்ஸ் பேனர் வைத்தவர்களிடம் மாநகராட்சி
கட்டணம் வசூலித்ததா? என்பது சந்தேகம் தான். இவ்வாறு கூறினர்.